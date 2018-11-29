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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

29 Kasım 2018 Perşembe 14:52
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0228790,24
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.EYF0,0353580,23
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.EYF0,0518240,23
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr.EYF0,0419120,23
Allianz Yaşam ve Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0771660,21
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,0130740,22
Fiba Em. Ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,0115530,14
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF0,0276661,78
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0318971,67
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0514660,74
BNP Paribas Cardif Em. His.Sen. EYF0,0671520,67
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen.EYF0,0651490,67
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. QinvestPort.Değ. EYF0,0134941,40
AvivaSA Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF0,0101131,34
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,0875691,05
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF0,0118840,84
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF0,0579490,81
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0200972,02
Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0139281,97
Katılım Em. ve Hay. Den.Katılım Değ. EYF0,0151581,12
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF0,0096990,94
Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF0,0145390,92
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF0,0170490,07
Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF0,0199320,07
BNP Paribas Cardif Em. Bir.Para Piyasası EYF0,0520220,07
Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF0,0356750,07
Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0492640,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 14:52
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
  2. Fon piyasası

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