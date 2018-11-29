BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar29 Kasım 2018 Perşembe 14:52
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,022879
|0,24
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.EYF
|0,035358
|0,23
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.EYF
|0,051824
|0,23
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr.EYF
|0,041912
|0,23
|Allianz Yaşam ve Em. Bir.K.D.B.A. EYF
|0,077166
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013074
|0,22
|Fiba Em. Ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF
|0,011553
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF
|0,027666
|1,78
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,031897
|1,67
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,051466
|0,74
|BNP Paribas Cardif Em. His.Sen. EYF
|0,067152
|0,67
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen.EYF
|0,065149
|0,67
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. QinvestPort.Değ. EYF
|0,013494
|1,40
|AvivaSA Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF
|0,010113
|1,34
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,087569
|1,05
|NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF
|0,011884
|0,84
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF
|0,057949
|0,81
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,020097
|2,02
|Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,013928
|1,97
|Katılım Em. ve Hay. Den.Katılım Değ. EYF
|0,015158
|1,12
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF
|0,009699
|0,94
|Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF
|0,014539
|0,92
|Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF
|0,017049
|0,07
|Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF
|0,019932
|0,07
|BNP Paribas Cardif Em. Bir.Para Piyasası EYF
|0,052022
|0,07
|Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF
|0,035675
|0,07
|Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF
|0,049264
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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