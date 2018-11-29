BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,022879 0,24 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.EYF 0,035358 0,23 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.EYF 0,051824 0,23 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr.EYF 0,041912 0,23 Allianz Yaşam ve Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,077166 0,21 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,013074 0,22 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF 0,011553 0,14 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF 0,027666 1,78 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,031897 1,67 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,051466 0,74 BNP Paribas Cardif Em. His.Sen. EYF 0,067152 0,67 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,065149 0,67 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. QinvestPort.Değ. EYF 0,013494 1,40 AvivaSA Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF 0,010113 1,34 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,087569 1,05 NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,011884 0,84 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF 0,057949 0,81 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,020097 2,02 Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,013928 1,97 Katılım Em. ve Hay. Den.Katılım Değ. EYF 0,015158 1,12 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF 0,009699 0,94 Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF 0,014539 0,92 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF 0,017049 0,07 Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF 0,019932 0,07 BNP Paribas Cardif Em. Bir.Para Piyasası EYF 0,052022 0,07 Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF 0,035675 0,07 Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,049264 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

