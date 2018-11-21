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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:20
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek.Borç. Araç. EYF0,0171700,10
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.EYF0,0544860,05
Garanti Em. Hay. Özel Sek.Borç. Araç. EYF0,0180990,02
AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ.EYF0,0499680,01
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Axa Hayat ve Em. Katılım KatkıEYF0,0166910,60
Fiba Em. ve Hay. Katılım KatkıEYF0,0115120,55
Garanti Em. Hay. Katılım KatkıEYF0,0156090,51
Ziraat Hayat ve Em. KatılımKatkı EYF0,0159450,44
Vakıf Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF0,0160110,41
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu KiraSert. Katılım EYF0,0102060,62
Avivasa Em. ve Hay. KatılımStand. EYF0,0116520,52
Vakıf Em. ve Hay. KatılımStand. EYF0,0204320,41
Garanti Em. Hay. KatılımStand. EYF0,0144230,40
Katılım Em. ve Hay. KatılımStand. EYF0,0146020,34
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0228930,25
Anadolu Hayat Em. AltınKatılım EYF0,0220700,21
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0244260,20
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0223190,18
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0236160,17
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir.Para Piyasası EYF0,0517520,09
Axa Hayat ve Em. Para PiyasasıEYF0,0185870,09
Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0489980,07
Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF0,0198240,07
Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF0,0354830,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 15:20
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
  2. Fon piyasası

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