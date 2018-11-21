BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar21 Kasım 2018 Çarşamba 15:20
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek.Borç. Araç. EYF
|0,017170
|0,10
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.EYF
|0,054486
|0,05
|Garanti Em. Hay. Özel Sek.Borç. Araç. EYF
|0,018099
|0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ.EYF
|0,049968
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Axa Hayat ve Em. Katılım KatkıEYF
|0,016691
|0,60
|Fiba Em. ve Hay. Katılım KatkıEYF
|0,011512
|0,55
|Garanti Em. Hay. Katılım KatkıEYF
|0,015609
|0,51
|Ziraat Hayat ve Em. KatılımKatkı EYF
|0,015945
|0,44
|Vakıf Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF
|0,016011
|0,41
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu KiraSert. Katılım EYF
|0,010206
|0,62
|Avivasa Em. ve Hay. KatılımStand. EYF
|0,011652
|0,52
|Vakıf Em. ve Hay. KatılımStand. EYF
|0,020432
|0,41
|Garanti Em. Hay. KatılımStand. EYF
|0,014423
|0,40
|Katılım Em. ve Hay. KatılımStand. EYF
|0,014602
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,022893
|0,25
|Anadolu Hayat Em. AltınKatılım EYF
|0,022070
|0,21
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,024426
|0,20
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,022319
|0,18
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,023616
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir.Para Piyasası EYF
|0,051752
|0,09
|Axa Hayat ve Em. Para PiyasasıEYF
|0,018587
|0,09
|Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF
|0,048998
|0,07
|Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF
|0,019824
|0,07
|Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF
|0,035483
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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