BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek.Borç. Araç. EYF 0,017170 0,10 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.EYF 0,054486 0,05 Garanti Em. Hay. Özel Sek.Borç. Araç. EYF 0,018099 0,02 AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ.EYF 0,049968 0,01 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Axa Hayat ve Em. Katılım KatkıEYF 0,016691 0,60 Fiba Em. ve Hay. Katılım KatkıEYF 0,011512 0,55 Garanti Em. Hay. Katılım KatkıEYF 0,015609 0,51 Ziraat Hayat ve Em. KatılımKatkı EYF 0,015945 0,44 Vakıf Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF 0,016011 0,41 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu KiraSert. Katılım EYF 0,010206 0,62 Avivasa Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,011652 0,52 Vakıf Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,020432 0,41 Garanti Em. Hay. KatılımStand. EYF 0,014423 0,40 Katılım Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,014602 0,34 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,022893 0,25 Anadolu Hayat Em. AltınKatılım EYF 0,022070 0,21 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,024426 0,20 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022319 0,18 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,023616 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir.Para Piyasası EYF 0,051752 0,09 Axa Hayat ve Em. Para PiyasasıEYF 0,018587 0,09 Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,048998 0,07 Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF 0,019824 0,07 Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF 0,035483 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

