BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C.Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029238 -3,39 Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF 0,040390 -0,35 Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF 0,028990 -0,30 Allianz Yaşam ve Em. BISTTemettü Endeksi EYF 0,021602 -0,21 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,056317 -0,20 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Bereket Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF 0,015124 -3,17 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF 0,049148 -1,00 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,019024 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,016163 -1,98 Bereket Em. ve Hay. BüyümeKatılım Değ. EYF 0,019365 -0,72 Bereket Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF 0,019579 -0,60 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF 0,010585 -0,24 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF 0,012676 -0,23 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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