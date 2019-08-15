BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar15 Ağustos 2019 Perşembe 14:45
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C.Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,029238
|-3,39
|Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF
|0,040390
|-0,35
|Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF
|0,028990
|-0,30
|Allianz Yaşam ve Em. BISTTemettü Endeksi EYF
|0,021602
|-0,21
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,056317
|-0,20
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Bereket Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF
|0,015124
|-3,17
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF
|0,049148
|-1,00
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,019024
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. KatılımStand. EYF
|0,016163
|-1,98
|Bereket Em. ve Hay. BüyümeKatılım Değ. EYF
|0,019365
|-0,72
|Bereket Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF
|0,019579
|-0,60
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF
|0,010585
|-0,24
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF
|0,012676
|-0,23
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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