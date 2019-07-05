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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

05 Temmuz 2019 Cuma 14:47
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF0,035752-0,92
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF0,036219-0,58
Anadolu Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF0,064666-0,50
Allianz Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF0,061914-0,49
Allianz Yaşam ve Em. İki.K.D.B.A. EYF0,045018-0,47
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,012998-0,23
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,014776-0,07
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF0,038400-0,41
AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF0,033191-0,28
Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF0,028214-0,22
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,011986-0,62
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF0,032281-0,31
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF0,050693-0,29
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF0,072597-0,21
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF0,074321-0,20
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF0,019860-0,55
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF0,010663-0,31
Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF0,015911-0,29
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den.Değ. EYF0,020946-0,21
Garanti Em. Hay. Katılım Değ.EYF0,022281-0,21
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,026725-1,45
NN Hay. Em. Altın EYF0,016584-1,45
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,027494-1,44
Vakıf Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,028379-1,42
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,026121-1,42

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:47
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
  2. Fon piyasası

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