BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar05 Temmuz 2019 Cuma 14:47
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF
|0,035752
|-0,92
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF
|0,036219
|-0,58
|Anadolu Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF
|0,064666
|-0,50
|Allianz Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF
|0,061914
|-0,49
|Allianz Yaşam ve Em. İki.K.D.B.A. EYF
|0,045018
|-0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF
|0,012998
|-0,23
|Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014776
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038400
|-0,41
|AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033191
|-0,28
|Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF
|0,028214
|-0,22
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011986
|-0,62
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF
|0,032281
|-0,31
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF
|0,050693
|-0,29
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF
|0,072597
|-0,21
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF
|0,074321
|-0,20
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,019860
|-0,55
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF
|0,010663
|-0,31
|Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF
|0,015911
|-0,29
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den.Değ. EYF
|0,020946
|-0,21
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ.EYF
|0,022281
|-0,21
|Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,026725
|-1,45
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016584
|-1,45
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,027494
|-1,44
|Vakıf Em. ve Hay. AltınKatılım EYF
|0,028379
|-1,42
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,026121
|-1,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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