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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:31
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,060618-0,75
AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF0,073177-0,73
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.K.D.B.A. EYF0,067459-0,73
Allianz Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,093255-0,72
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port.K.D.B.A. EYF0,036595-0,71
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,013028-0,43
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,014786-0,30
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF0,043836-1,32
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir.His. Sen. EYF0,056703-1,00
Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF0,019597-0,94
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr.EYF0,025037-0,91
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,108167-0,91
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF0,024281-0,68
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por.Değ. EYF0,012565-0,65
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF0,032383-0,49
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ.EYF0,020481-0,46
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ.EYF0,056742-0,39
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,022289-0,95
Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,015544-0,87
Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF0,015957-0,82
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF0,010696-0,65
Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF0,019969-0,59

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:31
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
  2. Fon piyasası

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