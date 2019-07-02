BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar02 Temmuz 2019 Salı 14:16
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF
|0,036756
|-1,12
|Anadolu Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF
|0,065700
|-1,08
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,052063
|-1,05
|Allianz Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF
|0,062903
|-0,97
|Allianz Yaşam ve Em. İki.K.D.B.A. EYF
|0,045750
|-0,93
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033623
|-0,34
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012066
|-2,27
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF
|0,032565
|-0,60
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF
|0,050970
|-0,49
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ.Gr. EYF
|0,016077
|-0,25
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF
|0,075005
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020143
|-0,98
|Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF
|0,020340
|-0,17
|Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,026705
|-3,15
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,026085
|-3,13
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016570
|-3,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,027471
|-3,01
|Vakıf Em. ve Hay. AltınKatılım EYF
|0,028354
|-2,95
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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