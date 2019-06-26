BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar26 Haziran 2019 Çarşamba 15:14
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF
|0,031966
|-1,15
|Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. Gr. EYF
|0,016787
|-0,68
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç.EYF
|0,025310
|-0,50
|Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. EYF
|0,024651
|-0,48
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr.EYF
|0,019159
|-0,47
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033529
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,014748
|-1,19
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,014737
|-1,17
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,014676
|-1,06
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,015745
|-1,05
|BNP Paribas Cardif Em. KatkıEYF
|0,014929
|-0,98
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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