BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,053984 -1,41 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF 0,036659 -1,29 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,051943 -1,08 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF 0,035961 -0,93 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç.Gr. EYF 0,060519 -0,77 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF 0,012841 -1,02 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF 0,042618 -0,13 AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF 0,033677 -0,13 Allianz Yaşam ve Em. BISTTemettü Endeksi EYF 0,020625 -0,09 AvivaSA Em. ve Hay. Tem.Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,033158 -0,05 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,098248 0,00 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF 0,032196 -0,76 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012298 -0,64 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF 0,071771 -0,43 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF 0,074121 -0,43 Fiba Em. ve Hay. QinvestPort.Değ. EYF 0,014956 -0,31 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020107 -1,51 Katılım Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF 0,018204 -0,39 Katılım Em. ve Hay. Den.Katılım Değ. EYF 0,016960 -0,22 Bereket Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF 0,019189 -0,14 Bereket Em. ve Hay. BüyümeKatılım Değ. EYF 0,018999 -0,13 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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