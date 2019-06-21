0553 313 94 23

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

21 Haziran 2019 Cuma 14:39
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,053984-1,41
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF0,036659-1,29
NN Hay. Em. Değ. EYF0,051943-1,08
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF0,035961-0,93
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç.Gr. EYF0,060519-0,77
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,012841-1,02
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF0,042618-0,13
AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF0,033677-0,13
Allianz Yaşam ve Em. BISTTemettü Endeksi EYF0,020625-0,09
AvivaSA Em. ve Hay. Tem.Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,033158-0,05
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,0982480,00
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF0,032196-0,76
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012298-0,64
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF0,071771-0,43
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF0,074121-0,43
Fiba Em. ve Hay. QinvestPort.Değ. EYF0,014956-0,31
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF0,020107-1,51
Katılım Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF0,018204-0,39
Katılım Em. ve Hay. Den.Katılım Değ. EYF0,016960-0,22
Bereket Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF0,019189-0,14
Bereket Em. ve Hay. BüyümeKatılım Değ. EYF0,018999-0,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 14:39
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
  2. Fon piyasası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nazilli Ticaret Odası’ndan yeni atanan Yenipazar Kaymakamı Yalçın’a ziyaret
    1. Nazilli Ticaret Odası’ndan yeni atanan..
    2. TCMB döviz kurları
    3. Kuyumcuları binlerce dolar dolandıran..
    4. Bakan Varank, İstanbul'da
    5. Botswana’da 500’den fazla akbaba..
    6. Sağanak sonrası çalışmalar başladı
    7. İran'dan "ABD'nin savaş uçağını da..
    8. Muğla'da uyuşturucu ticaretine ağır..
    9. Bağışlanan organlar iki hastaya umut..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan..
    11. Polisle çatışan zanlılar Sivas’ta..
    12. Zabıtayı görünce namaza duran dilenci,..
    13. Tarihî mirasta peyzaj yaklaşımları
    14. Çin insansız helikopterini başarıyla..
    15. TİKA'dan Kosova'da arıcılığın..
    16. BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    17. BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    18. Amerikalı turistin çantasını gasbeden..
    19. Fethiye’de iki motosiklet çarpıştı: 3..
    20. Sobi: "Balık ölümleri mühendislik..
    21. Başkan Büyükakın: “Varlık sebebimiz..
    22. Dünya Yoga Günü Güvercinada’da kutlandı
    23. Tekirdağ’da 5 asker PKK propagandası..
    24. Ankara Büyükşehirden yaz Kur’an..
    25. Evkur Yeni Malatyaspor altyapı..
    26. İBB, her yıl 10 milyon gencin..
    27. Sinop'ta kayıp balıkçı 29 gündür..
    28. Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa..
    29. Aromasıyla meşhur Kırıkhan kavununda..
    30. Mersin Limanı'nda 20 düzensiz göçmen..
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!