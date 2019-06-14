BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar14 Haziran 2019 Cuma 14:58
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. İki.K.D.B.A. EYF
|0,045107
|-0,07
|Allianz Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF
|0,062083
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014056
|-0,76
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF
|0,012815
|-0,25
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port.His. Sen. EYF
|0,045826
|-2,39
|Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF
|0,017018
|-2,23
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen.EYF
|0,017645
|-2,23
|Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF
|0,041515
|-2,20
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen.EYF
|0,066493
|-2,20
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF
|0,022002
|-2,07
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ.EYF
|0,018911
|-1,94
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por.Değ. EYF
|0,012135
|-1,66
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010439
|-1,59
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ.EYF
|0,018154
|-1,14
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF
|0,009971
|-1,72
|Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF
|0,014887
|-1,66
|Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,014521
|-1,63
|Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,020869
|-1,58
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din.Değ. Gr. EYF
|0,021765
|-0,77
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
YORUM YAZ