BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar28 Mayıs 2019 Salı 14:20
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF
|0,059896
|-0,46
|BNP Paribas Cardif Em. İki.K.D.B.A. EYF
|0,065120
|-0,43
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.EYF
|0,061873
|-0,38
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr.EYF
|0,063950
|-0,38
|AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF
|0,073250
|-0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013639
|-0,25
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF
|0,012805
|-0,23
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF
|0,040793
|-0,92
|Anadolu Hayat Em. His. Sen.EYF
|0,101794
|-0,85
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,093215
|-0,84
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr.EYF
|0,021566
|-0,83
|Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF
|0,016060
|-0,83
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,103617
|-0,82
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,057115
|-0,80
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF
|0,070411
|-0,76
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ.Gr. EYF
|0,024222
|-0,59
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF
|0,020828
|-0,56
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020781
|-0,32
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ.Gr. EYF
|0,017575
|-0,13
|Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF
|0,020035
|-0,13
|Katılım Em. ve Hay. Den.Katılım Değ. EYF
|0,016731
|-0,10
|Garanti Em. Hay. Katılım Din.Değ. EYF
|0,021167
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,028013
|-0,32
|Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF
|0,024605
|-0,32
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,027087
|-0,31
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016341
|-0,31
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,026351
|-0,30
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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