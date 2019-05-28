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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

28 Mayıs 2019 Salı 14:20
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,059896-0,46
BNP Paribas Cardif Em. İki.K.D.B.A. EYF0,065120-0,43
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.EYF0,061873-0,38
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr.EYF0,063950-0,38
AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF0,073250-0,38
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,013639-0,25
Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,012805-0,23
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF0,040793-0,92
Anadolu Hayat Em. His. Sen.EYF0,101794-0,85
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,093215-0,84
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr.EYF0,021566-0,83
Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF0,016060-0,83
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,103617-0,82
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,057115-0,80
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF0,070411-0,76
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ.Gr. EYF0,024222-0,59
Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF0,020828-0,56
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF0,020781-0,32
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ.Gr. EYF0,017575-0,13
Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF0,020035-0,13
Katılım Em. ve Hay. Den.Katılım Değ. EYF0,016731-0,10
Garanti Em. Hay. Katılım Din.Değ. EYF0,021167-0,05
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,028013-0,32
Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF0,024605-0,32
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,027087-0,31
NN Hay. Em. Altın EYF0,016341-0,31
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,026351-0,30

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 14:20
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
  2. Fon piyasası

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