BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,059896 -0,46 BNP Paribas Cardif Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,065120 -0,43 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.EYF 0,061873 -0,38 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr.EYF 0,063950 -0,38 AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF 0,073250 -0,38 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,013639 -0,25 Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF 0,012805 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF 0,040793 -0,92 Anadolu Hayat Em. His. Sen.EYF 0,101794 -0,85 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,093215 -0,84 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr.EYF 0,021566 -0,83 Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF 0,016060 -0,83 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,103617 -0,82 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,057115 -0,80 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF 0,070411 -0,76 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ.Gr. EYF 0,024222 -0,59 Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF 0,020828 -0,56 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020781 -0,32 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ.Gr. EYF 0,017575 -0,13 Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF 0,020035 -0,13 Katılım Em. ve Hay. Den.Katılım Değ. EYF 0,016731 -0,10 Garanti Em. Hay. Katılım Din.Değ. EYF 0,021167 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,028013 -0,32 Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF 0,024605 -0,32 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027087 -0,31 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016341 -0,31 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026351 -0,30 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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