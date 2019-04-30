BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar30 Nisan 2019 Salı 14:55
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF
|0,028045
|-0,43
|Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. Gr. EYF
|0,015438
|-0,30
|Allianz Yaşam ve Em. Borç.Araç. EYF
|0,058308
|-0,23
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr.EYF
|0,017744
|-0,22
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,015235
|-0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013968
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,051930
|-1,18
|Aegon Emeklilik ve Hay. His.Sen. EYF
|0,084267
|-0,57
|Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF
|0,017421
|-0,54
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen.EYF
|0,018069
|-0,52
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port.His. Sen. EYF
|0,046561
|-0,50
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,095373
|-0,84
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,013675
|-0,62
|Aegon Emeklilik ve Hay. KarmaEYF
|0,060028
|-0,52
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,012963
|-0,51
|NN Hay. Em. Den. Değ. EYF
|0,060307
|-0,47
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF
|0,015079
|-0,15
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF
|0,010132
|-0,10
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den.Değ. EYF
|0,019891
|-0,07
|Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,014831
|-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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