BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF 0,028045 -0,43 Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. Gr. EYF 0,015438 -0,30 Allianz Yaşam ve Em. Borç.Araç. EYF 0,058308 -0,23 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr.EYF 0,017744 -0,22 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015235 -0,21 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,013968 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,051930 -1,18 Aegon Emeklilik ve Hay. His.Sen. EYF 0,084267 -0,57 Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF 0,017421 -0,54 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen.EYF 0,018069 -0,52 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port.His. Sen. EYF 0,046561 -0,50 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Karma EYF 0,095373 -0,84 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013675 -0,62 Aegon Emeklilik ve Hay. KarmaEYF 0,060028 -0,52 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012963 -0,51 NN Hay. Em. Den. Değ. EYF 0,060307 -0,47 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF 0,015079 -0,15 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF 0,010132 -0,10 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den.Değ. EYF 0,019891 -0,07 Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,014831 -0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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