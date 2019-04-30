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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

30 Nisan 2019 Salı 14:55
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF0,028045-0,43
Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. Gr. EYF0,015438-0,30
Allianz Yaşam ve Em. Borç.Araç. EYF0,058308-0,23
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr.EYF0,017744-0,22
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF0,015235-0,21
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,013968-0,08
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,051930-1,18
Aegon Emeklilik ve Hay. His.Sen. EYF0,084267-0,57
Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF0,017421-0,54
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen.EYF0,018069-0,52
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port.His. Sen. EYF0,046561-0,50
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Karma EYF0,095373-0,84
NN Hay. Em. Katkı EYF0,013675-0,62
Aegon Emeklilik ve Hay. KarmaEYF0,060028-0,52
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,012963-0,51
NN Hay. Em. Den. Değ. EYF0,060307-0,47
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF0,015079-0,15
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF0,010132-0,10
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den.Değ. EYF0,019891-0,07
Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,014831-0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 14:55
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
  2. Fon piyasası

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