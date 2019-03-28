BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr.EYF 0,043671 -4,76 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,041320 -4,73 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç.Gr. EYF 0,054657 -4,67 Anadolu Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,071643 -4,37 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr.EYF 0,057145 -4,37 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF 0,012115 -2,50 Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,013553 -2,19 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. BISTTemettü Endeksi EYF 0,019160 -5,39 Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF 0,017746 -5,35 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,066190 -5,26 BNP Paribas Cardif Em. His.Sen. EYF 0,067459 -5,17 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020438 -5,17 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF 0,021355 -5,19 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF 0,064343 -4,37 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,052413 -4,15 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,095218 -4,14 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010231 -4,10 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF 0,009841 -3,76 Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018467 -3,60 Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF 0,014628 -3,55 Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,020434 -3,31 Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,014230 -3,28 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,014837 -2,90 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024590 -2,88 Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF 0,014991 -2,85 BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF 0,023809 -2,79 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,026186 -2,78 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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