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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

27 Mart 2019 Çarşamba 14:58
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF0,059259-2,85
Anadolu Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF0,062026-2,83
Allianz Yaşam ve Em. İki.K.D.B.A. EYF0,043015-2,78
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF0,035035-2,52
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF0,034023-2,46
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,012426-1,58
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,013857-0,95
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF0,026345-2,30
Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF0,018750-2,05
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir.His. Sen. EYF0,052176-1,95
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen.EYF0,069864-1,90
Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF0,045316-1,89
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,013416-2,61
Aegon Emeklilik ve Hay. KatkıEYF0,013480-2,36
NN Hay. Em. Katkı EYF0,014444-2,31
BNP Paribas Cardif Em. KatkıEYF0,013816-2,26
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,013619-2,23
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF0,019156-2,62
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF0,010226-1,10
Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF0,015166-1,06
Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF0,019125-0,75
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF0,011933-0,74
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,015280-2,71
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,025320-2,71
Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF0,015430-2,67
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,024071-2,64
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,024631-2,64

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:58
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
  2. Fon piyasası

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