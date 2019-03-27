BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,059259 -2,85 Anadolu Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,062026 -2,83 Allianz Yaşam ve Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,043015 -2,78 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF 0,035035 -2,52 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF 0,034023 -2,46 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF 0,012426 -1,58 Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,013857 -0,95 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF 0,026345 -2,30 Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF 0,018750 -2,05 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir.His. Sen. EYF 0,052176 -1,95 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,069864 -1,90 Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF 0,045316 -1,89 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013416 -2,61 Aegon Emeklilik ve Hay. KatkıEYF 0,013480 -2,36 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014444 -2,31 BNP Paribas Cardif Em. KatkıEYF 0,013816 -2,26 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013619 -2,23 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019156 -2,62 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF 0,010226 -1,10 Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF 0,015166 -1,06 Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF 0,019125 -0,75 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF 0,011933 -0,74 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,015280 -2,71 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,025320 -2,71 Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF 0,015430 -2,67 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,024071 -2,64 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024631 -2,64 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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