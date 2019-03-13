BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar13 Mart 2019 Çarşamba 15:28
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF
|0,056939
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011772
|-0,11
|AvivaSA Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF
|0,010713
|-0,10
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port.Değ. EYF
|0,029528
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. KatılımStand. EYF
|0,012373
|-0,03
|Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF
|0,018842
|-0,02
|Katılım Em. ve Hay. Den.Katılım Değ. EYF
|0,016102
|-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
YORUM YAZ