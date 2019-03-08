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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

08 Mart 2019 Cuma 15:22
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF0,031159-0,71
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF0,016108-0,45
Anadolu Hayat Em. İki. Borç.Araç. Gr. EYF0,058965-0,43
AvivaSA Em. ve Hay. Borç.Araç. EYF0,055587-0,41
AvivaSA Em. ve Hay. Borç.Araç. Gr. EYF0,046690-0,41
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,014098-0,44
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,055271-1,81
Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF0,047638-1,34
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr.EYF0,024518-1,30
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,106115-1,29
MetLife Em. ve Hay. His. Sen.EYF0,024834-1,24
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por.Değ. EYF0,011997-2,90
Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF0,014310-1,35
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port.Değ. EYF0,015268-0,94
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port.Değ. EYF0,013493-0,85
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,014093-0,80
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF0,015635-1,58
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF0,010576-1,52
Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,015146-1,05
Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,021747-1,02
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF0,012114-0,71

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:22
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
  2. Fon piyasası

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