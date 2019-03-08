BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF 0,031159 -0,71 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,016108 -0,45 Anadolu Hayat Em. İki. Borç.Araç. Gr. EYF 0,058965 -0,43 AvivaSA Em. ve Hay. Borç.Araç. EYF 0,055587 -0,41 AvivaSA Em. ve Hay. Borç.Araç. Gr. EYF 0,046690 -0,41 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,014098 -0,44 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055271 -1,81 Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF 0,047638 -1,34 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr.EYF 0,024518 -1,30 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,106115 -1,29 MetLife Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,024834 -1,24 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por.Değ. EYF 0,011997 -2,90 Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,014310 -1,35 Fiba Em. ve Hay. Atlas Port.Değ. EYF 0,015268 -0,94 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port.Değ. EYF 0,013493 -0,85 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014093 -0,80 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF 0,015635 -1,58 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF 0,010576 -1,52 Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,015146 -1,05 Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,021747 -1,02 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF 0,012114 -0,71 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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