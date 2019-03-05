BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF 0,031455 -0,32 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF 0,057217 -0,22 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,016198 -0,16 Allianz Hayat Em. Borç. Araç.Gr. EYF 0,037101 -0,16 Allianz Hayat Em. Borç. Araç.EYF 0,060111 -0,15 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Aegon Emeklilik ve Hay. KatkıEYF 0,014389 -0,32 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014245 -0,29 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011578 -0,28 BNP Paribas Cardif Em. KatkıEYF 0,014697 -0,25 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,013880 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025072 -0,91 Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF 0,022092 -0,80 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023706 -0,67 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023163 -0,66 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014705 -0,65 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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