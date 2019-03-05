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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

05 Mart 2019 Salı 14:55
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF0,031455-0,32
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF0,057217-0,22
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF0,016198-0,16
Allianz Hayat Em. Borç. Araç.Gr. EYF0,037101-0,16
Allianz Hayat Em. Borç. Araç.EYF0,060111-0,15
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Aegon Emeklilik ve Hay. KatkıEYF0,014389-0,32
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,014245-0,29
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,011578-0,28
BNP Paribas Cardif Em. KatkıEYF0,014697-0,25
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,013880-0,24
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,025072-0,91
Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF0,022092-0,80
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,023706-0,67
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,023163-0,66
NN Hay. Em. Altın EYF0,014705-0,65

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 14:55
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
  2. Fon piyasası

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