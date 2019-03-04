BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF 0,031556 -0,07 BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,056310 -0,04 Anadolu Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,075599 -0,02 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF 0,057341 -0,02 Anadolu Hayat Em. İki. Borç.Araç. EYF 0,059883 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,014091 -0,37 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Vakıf Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,073677 -1,55 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022662 -1,53 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,064047 -1,52 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir.His. Sen. EYF 0,055015 -1,51 BNP Paribas Cardif Em. His.Sen. EYF 0,075399 -1,44 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por.Değ. EYF 0,012351 -1,16 Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF 0,023600 -1,16 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011085 -0,89 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ.EYF 0,019774 -0,81 NN Hay. Em. Karma EYF 0,099115 -0,76 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF 0,010702 -0,89 Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF 0,015835 -0,73 Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,021840 -0,45 Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,015216 -0,39 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din.Değ. Gr. EYF 0,021760 -0,18 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler Vakıf Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,025118 -0,86 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025302 -0,58 Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF 0,022270 -0,53 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014801 -0,46 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024515 -0,45 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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