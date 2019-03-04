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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

04 Mart 2019 Pazartesi 15:12
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF0,031556-0,07
BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,056310-0,04
Anadolu Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,075599-0,02
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF0,057341-0,02
Anadolu Hayat Em. İki. Borç.Araç. EYF0,059883-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,014091-0,37
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen.EYF0,073677-1,55
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,022662-1,53
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.EYF0,064047-1,52
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir.His. Sen. EYF0,055015-1,51
BNP Paribas Cardif Em. His.Sen. EYF0,075399-1,44
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por.Değ. EYF0,012351-1,16
Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF0,023600-1,16
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,011085-0,89
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ.EYF0,019774-0,81
NN Hay. Em. Karma EYF0,099115-0,76
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF0,010702-0,89
Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF0,015835-0,73
Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,021840-0,45
Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,015216-0,39
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din.Değ. Gr. EYF0,021760-0,18
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
Vakıf Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,025118-0,86
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,025302-0,58
Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF0,022270-0,53
NN Hay. Em. Altın EYF0,014801-0,46
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,024515-0,45

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:12
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
  2. Fon piyasası

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