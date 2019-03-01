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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

01 Mart 2019 Cuma 15:13
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF0,057352-0,03
Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF0,031578-0,03
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF0,016221-0,01
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF0,028114-0,38
AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF0,029434-0,04
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Bereket Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF0,014587-0,24
Ziraat Hayat ve Em. KatılımDeğ. EYF0,014061-0,19
Halk Hayat ve Em. Katılım Din.Değ. EYF0,015900-0,18
Anadolu Hayat Em. KatılımKatkı EYF0,016319-0,10
MetLife Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF0,014888-0,10
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF0,010798-0,69
Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF0,015951-0,60
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF0,012161-0,59
MetLife Em. ve Hay. KatılımStand. EYF0,015120-0,26
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ.EYF0,016891-0,24
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,026183-0,02


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:13
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

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