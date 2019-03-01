BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar01 Mart 2019 Cuma 15:13
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF
|0,057352
|-0,03
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF
|0,031578
|-0,03
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,016221
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF
|0,028114
|-0,38
|AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF
|0,029434
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Bereket Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF
|0,014587
|-0,24
|Ziraat Hayat ve Em. KatılımDeğ. EYF
|0,014061
|-0,19
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din.Değ. EYF
|0,015900
|-0,18
|Anadolu Hayat Em. KatılımKatkı EYF
|0,016319
|-0,10
|MetLife Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF
|0,014888
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF
|0,010798
|-0,69
|Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF
|0,015951
|-0,60
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF
|0,012161
|-0,59
|MetLife Em. ve Hay. KatılımStand. EYF
|0,015120
|-0,26
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ.EYF
|0,016891
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,026183
|-0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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