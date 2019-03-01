BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF 0,057352 -0,03 Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF 0,031578 -0,03 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,016221 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF 0,028114 -0,38 AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF 0,029434 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Bereket Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF 0,014587 -0,24 Ziraat Hayat ve Em. KatılımDeğ. EYF 0,014061 -0,19 Halk Hayat ve Em. Katılım Din.Değ. EYF 0,015900 -0,18 Anadolu Hayat Em. KatılımKatkı EYF 0,016319 -0,10 MetLife Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF 0,014888 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF 0,010798 -0,69 Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF 0,015951 -0,60 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF 0,012161 -0,59 MetLife Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,015120 -0,26 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ.EYF 0,016891 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,026183 -0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)





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