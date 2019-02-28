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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

28 Şubat 2019 Perşembe 15:15
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,014133-0,28
Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,012306-0,23
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF0,047323-1,07
Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF0,019832-1,07
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.EYF0,064521-1,00
Allianz Hayat Em. His. Sen.EYF0,098923-0,99
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen.EYF0,112011-0,99
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF0,023690-1,02
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por.Değ. EYF0,012494-0,79
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ.EYF0,019902-0,69
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ.Gr. EYF0,024587-0,60
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,011158-0,47
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF0,010873-0,46
Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,021934-0,35
Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF0,016047-0,33
Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,015283-0,28
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din.Değ. Gr. EYF0,021847-0,15

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:15
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
  2. Fon piyasası

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