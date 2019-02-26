BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF 0,034017 -0,10 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,049787 -0,09 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,048119 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011399 -0,55 Allianz Yaşam ve Em. KatılımKatkı EYF 0,011265 -0,04 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir.Değ. Gr. EYF 0,017901 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018549 -0,09 AvivaSA Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,012269 -0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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