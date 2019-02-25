BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,074695 -0,34 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr.EYF 0,045487 -0,31 Allianz Yaşam ve Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,084150 -0,31 Allianz Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,084946 -0,30 BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,055622 -0,29 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011462 -0,09 NN Hay. Em. Karma EYF 0,098492 -0,06 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF 0,030032 -0,04 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ.Gr. EYF 0,014979 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Allianz Yaşam ve Em. KatılımStand. EYF 0,011276 -0,08 Katılım Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF 0,017454 -0,05 AvivaSA Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,012273 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024648 -0,87 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014884 -0,87 Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF 0,015012 -0,87 Katılım Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,024970 -0,84 BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF 0,023855 -0,84

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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