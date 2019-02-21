BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF 0,031467 -0,52 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF 0,057096 -0,31 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,016168 -0,26 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030411 -0,24 Anadolu Hayat Em. İki. Borç.Araç. EYF 0,059646 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF 0,012229 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Tem.Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,033807 -0,09 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir.His. Sen. EYF 0,054241 -0,07 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027892 -0,04 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.Gr. EYF 0,061277 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014256 -0,63 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015360 -0,59 BNP Paribas Cardif Em. KatkıEYF 0,014671 -0,53 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014393 -0,52 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014515 -0,51 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018488 -0,16 Katılım Em. ve Hay. Kamu KiraSert. Katılım EYF 0,010750 -0,07 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ.Gr. EYF 0,017787 -0,06 Katılım Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF 0,017439 -0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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