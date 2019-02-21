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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

21 Şubat 2019 Perşembe 14:13
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF0,031467-0,52
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF0,057096-0,31
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF0,016168-0,26
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,030411-0,24
Anadolu Hayat Em. İki. Borç.Araç. EYF0,059646-0,23
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,012229-0,03
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Tem.Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,033807-0,09
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir.His. Sen. EYF0,054241-0,07
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,027892-0,04
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.Gr. EYF0,061277-0,03
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,014256-0,63
NN Hay. Em. Katkı EYF0,015360-0,59
BNP Paribas Cardif Em. KatkıEYF0,014671-0,53
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,014393-0,52
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,014515-0,51
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF0,018488-0,16
Katılım Em. ve Hay. Kamu KiraSert. Katılım EYF0,010750-0,07
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ.Gr. EYF0,017787-0,06
Katılım Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF0,017439-0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:13
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
  2. Fon piyasası

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