BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar21 Şubat 2019 Perşembe 14:13
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF
|0,031467
|-0,52
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF
|0,057096
|-0,31
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,016168
|-0,26
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,030411
|-0,24
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç.Araç. EYF
|0,059646
|-0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF
|0,012229
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem.Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,033807
|-0,09
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir.His. Sen. EYF
|0,054241
|-0,07
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,027892
|-0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.Gr. EYF
|0,061277
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,014256
|-0,63
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,015360
|-0,59
|BNP Paribas Cardif Em. KatkıEYF
|0,014671
|-0,53
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,014393
|-0,52
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,014515
|-0,51
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018488
|-0,16
|Katılım Em. ve Hay. Kamu KiraSert. Katılım EYF
|0,010750
|-0,07
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ.Gr. EYF
|0,017787
|-0,06
|Katılım Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF
|0,017439
|-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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