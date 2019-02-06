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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

06 Şubat 2019 Çarşamba 14:05
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF0,033396-0,44
NN Hay. Em. Değ. EYF0,047252-0,38
Anadolu Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF0,060203-0,36
Allianz Yaşam ve Em. İki.K.D.B.A. EYF0,041766-0,34
Allianz Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF0,057391-0,34
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF0,044374-2,62
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,054916-0,91
Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF0,018331-0,53
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.EYF0,062769-0,17
Anadolu Hayat Em. His. Sen.EYF0,113907-0,15
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,036218-0,32
NN Hay. Em. Katkı EYF0,015521-0,32
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,014452-0,30
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ.EYF0,018171-0,30
Fiba Em. ve Hay. İstanbulPort. Değ. EYF0,013731-0,24
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF0,018178-0,33
Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,014479-0,09
Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF0,018316-0,09
Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,020818-0,09
Katılım Em. ve Hay. Den.Katılım Değ. EYF0,015638-0,04
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,014448-0,34
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,023919-0,34
Katılım Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,024271-0,34
Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF0,014568-0,34
Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,023778-0,32


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 14:05
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

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