BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF 0,033396 -0,44 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,047252 -0,38 Anadolu Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,060203 -0,36 Allianz Yaşam ve Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,041766 -0,34 Allianz Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,057391 -0,34 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF 0,044374 -2,62 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054916 -0,91 Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF 0,018331 -0,53 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,062769 -0,17 Anadolu Hayat Em. His. Sen.EYF 0,113907 -0,15 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,036218 -0,32 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015521 -0,32 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014452 -0,30 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ.EYF 0,018171 -0,30 Fiba Em. ve Hay. İstanbulPort. Değ. EYF 0,013731 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018178 -0,33 Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,014479 -0,09 Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF 0,018316 -0,09 Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,020818 -0,09 Katılım Em. ve Hay. Den.Katılım Değ. EYF 0,015638 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,014448 -0,34 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023919 -0,34 Katılım Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,024271 -0,34 Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF 0,014568 -0,34 Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,023778 -0,32

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.