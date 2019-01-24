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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

24 Ocak 2019 Perşembe 14:14
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF0,033277-0,54
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF0,033946-0,49
NN Hay. Em. Değ. EYF0,047777-0,33
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,049322-0,32
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.EYF0,037077-0,23
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,011951-0,08
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF0,033694-1,14
Allianz Yaşam ve Em. BISTTemettü Endeksi EYF0,020616-0,09
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,050687-0,67
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,091971-0,66
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,011318-0,53
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF0,065267-0,48
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF0,062726-0,40
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF0,018408-0,47
Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF0,018400-0,04
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. AltınKatılım EYF0,023024-0,31
NN Hay. Em. Altın EYF0,014469-0,30
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,023953-0,30
Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,023803-0,29
Ziraat Hayat ve Em. AltınKatılım EYF0,023663-0,28

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 14:14
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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