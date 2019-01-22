BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF 0,034097 -0,16 Allianz Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,058007 -0,07 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.EYF 0,037122 -0,06 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,049406 -0,06 Anadolu Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,060930 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,013522 -0,20 Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF 0,011908 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF 0,025638 -0,77 Allianz Yaşam ve Em. BISTTemettü Endeksi EYF 0,020301 -0,75 Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF 0,018399 -0,68 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen.EYF 0,018261 -0,52 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,096879 -0,51 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Karma EYF 0,093473 -0,66 Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF 0,022301 -0,45 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ.EYF 0,019003 -0,39 NN Hay. Em. Den. Değ. EYF 0,058316 -0,34 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010535 -0,30 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF 0,018382 -0,12 Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018446 -0,06 Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF 0,014488 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023932 -0,86 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014458 -0,86 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023312 -0,85 Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF 0,021719 -0,85 Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF 0,014573 -0,85 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)





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