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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

17 Ocak 2019 Perşembe 15:37
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF0,058219-0,77
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF0,034457-0,75
Anadolu Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF0,061176-0,74
Allianz Yaşam ve Em. İki.K.D.B.A. EYF0,042355-0,72
NN Hay. Em. Değ. EYF0,048260-0,68
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF0,034044-0,41
AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF0,029088-0,10
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,011487-1,13
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF0,029681-0,26
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF0,044990-0,23
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF0,065461-0,19
Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr.Değ. EYF0,013877-0,13
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF0,018624-0,56
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF0,022152-0,79
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,025132-0,76
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,023226-0,75
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,023779-0,74
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,024410-0,73

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 15:37
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
  2. Fon piyasası

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