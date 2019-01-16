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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

16 Ocak 2019 Çarşamba 14:42
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF0,034719-1,23
Anadolu Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF0,061633-1,14
Allianz Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF0,058671-1,12
Allianz Yaşam ve Em. İki.K.D.B.A. EYF0,042664-1,09
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF0,033740-0,98
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Fiba Em. Ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,011865-0,42
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF0,034184-0,99
AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF0,029118-0,89
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF0,029759-0,67
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF0,065584-0,65
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF0,045093-0,56
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,011618-0,31
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,050259-0,26
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF0,018728-1,26
Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF0,018292-0,32
Katılım Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF0,016817-0,18
Katılım Em. ve Hay. Den.Katılım Değ. EYF0,015394-0,06
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,023956-1,50
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,024589-1,49
NN Hay. Em. Altın EYF0,014855-1,49
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,023401-1,48
Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF0,014967-1,47

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 14:42
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
  2. Fon piyasası

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