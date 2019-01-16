BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF 0,034719 -1,23 Anadolu Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,061633 -1,14 Allianz Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,058671 -1,12 Allianz Yaşam ve Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,042664 -1,09 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF 0,033740 -0,98 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF 0,011865 -0,42 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034184 -0,99 AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF 0,029118 -0,89 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF 0,029759 -0,67 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF 0,065584 -0,65 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF 0,045093 -0,56 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011618 -0,31 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,050259 -0,26 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018728 -1,26 Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF 0,018292 -0,32 Katılım Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF 0,016817 -0,18 Katılım Em. ve Hay. Den.Katılım Değ. EYF 0,015394 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023956 -1,50 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024589 -1,49 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014855 -1,49 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023401 -1,48 Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF 0,014967 -1,47

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

