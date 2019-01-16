BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar16 Ocak 2019 Çarşamba 14:42
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF
|0,034719
|-1,23
|Anadolu Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF
|0,061633
|-1,14
|Allianz Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF
|0,058671
|-1,12
|Allianz Yaşam ve Em. İki.K.D.B.A. EYF
|0,042664
|-1,09
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF
|0,033740
|-0,98
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|Fiba Em. Ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF
|0,011865
|-0,42
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,034184
|-0,99
|AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF
|0,029118
|-0,89
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF
|0,029759
|-0,67
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF
|0,065584
|-0,65
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF
|0,045093
|-0,56
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011618
|-0,31
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,050259
|-0,26
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018728
|-1,26
|Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF
|0,018292
|-0,32
|Katılım Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF
|0,016817
|-0,18
|Katılım Em. ve Hay. Den.Katılım Değ. EYF
|0,015394
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,023956
|-1,50
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024589
|-1,49
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014855
|-1,49
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,023401
|-1,48
|Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF
|0,014967
|-1,47
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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