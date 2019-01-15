BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF 0,054403 -0,29 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015414 -0,19 Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF 0,029607 -0,18 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,053710 -0,17 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr.EYF 0,017685 -0,15 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF 0,024292 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar BNP Paribas Cardif Em. KatkıEYF 0,013764 -0,20 Anadolu Hayat Em. Stand. EYF 0,028463 -0,19 NN Hay. Em. K.B.A. Stand. EYF 0,037230 -0,18 Aegon Emeklilik ve Hay. KatkıEYF 0,013504 -0,18 AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,013274 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF 0,013985 -0,41 Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,019355 -0,31 Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,013434 -0,29 Katılım Em. ve Hay. Kamu KiraSert. Katılım EYF 0,010392 -0,06 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ.EYF 0,015849 -0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

