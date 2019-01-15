BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar15 Ocak 2019 Salı 15:04
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF
|0,054403
|-0,29
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,015414
|-0,19
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF
|0,029607
|-0,18
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,053710
|-0,17
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr.EYF
|0,017685
|-0,15
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF
|0,024292
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|BNP Paribas Cardif Em. KatkıEYF
|0,013764
|-0,20
|Anadolu Hayat Em. Stand. EYF
|0,028463
|-0,19
|NN Hay. Em. K.B.A. Stand. EYF
|0,037230
|-0,18
|Aegon Emeklilik ve Hay. KatkıEYF
|0,013504
|-0,18
|AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,013274
|-0,17
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF
|0,013985
|-0,41
|Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,019355
|-0,31
|Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,013434
|-0,29
|Katılım Em. ve Hay. Kamu KiraSert. Katılım EYF
|0,010392
|-0,06
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ.EYF
|0,015849
|-0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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