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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

15 Ocak 2019 Salı 15:04
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF0,054403-0,29
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF0,015414-0,19
Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF0,029607-0,18
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,053710-0,17
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr.EYF0,017685-0,15
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF0,024292-0,14
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
BNP Paribas Cardif Em. KatkıEYF0,013764-0,20
Anadolu Hayat Em. Stand. EYF0,028463-0,19
NN Hay. Em. K.B.A. Stand. EYF0,037230-0,18
Aegon Emeklilik ve Hay. KatkıEYF0,013504-0,18
AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF0,013274-0,17
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF0,013985-0,41
Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,019355-0,31
Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,013434-0,29
Katılım Em. ve Hay. Kamu KiraSert. Katılım EYF0,010392-0,06
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ.EYF0,015849-0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 15:04
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
  2. Fon piyasası

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