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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

08 Ocak 2019 Salı 14:27
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr.EYF0,045078-0,88
BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,055207-0,79
BNP Paribas Cardif Em. İki.K.D.B.A. EYF0,059870-0,77
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,042413-0,77
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.EYF0,037180-0,77
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Fiba Em. Ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,011713-0,20
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF0,028261-0,71
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF0,029437-0,20
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF0,044133-0,17
BNP Paribas Cardif Em. İki.Değ. EYF0,015792-0,08
Allianz Yaşam ve Em. Temk.Değ. Gr. EYF0,021933-0,02
Allianz Yaşam ve Em. KoçH.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF0,012905-0,01
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF0,018495-0,88
Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF0,018179-0,25
Katılım Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF0,016627-0,07
Katılım Em. ve Hay. Den.Katılım Değ. EYF0,015272-0,01
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,014662-0,99
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,024265-0,99
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,023642-0,98
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,023089-0,98
BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF0,023459-0,98

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 14:27
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
  2. Fon piyasası

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