BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar08 Ocak 2019 Salı 14:27
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr.EYF
|0,045078
|-0,88
|BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF
|0,055207
|-0,79
|BNP Paribas Cardif Em. İki.K.D.B.A. EYF
|0,059870
|-0,77
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,042413
|-0,77
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.EYF
|0,037180
|-0,77
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|Fiba Em. Ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF
|0,011713
|-0,20
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF
|0,028261
|-0,71
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF
|0,029437
|-0,20
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF
|0,044133
|-0,17
|BNP Paribas Cardif Em. İki.Değ. EYF
|0,015792
|-0,08
|Allianz Yaşam ve Em. Temk.Değ. Gr. EYF
|0,021933
|-0,02
|Allianz Yaşam ve Em. KoçH.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF
|0,012905
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018495
|-0,88
|Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF
|0,018179
|-0,25
|Katılım Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF
|0,016627
|-0,07
|Katılım Em. ve Hay. Den.Katılım Değ. EYF
|0,015272
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014662
|-0,99
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024265
|-0,99
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,023642
|-0,98
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,023089
|-0,98
|BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF
|0,023459
|-0,98
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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