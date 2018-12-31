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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

31 Aralık 2018 Pazartesi 14:53
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,082827-0,49
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.EYF0,055048-0,46
Allianz Yaşam ve Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,082231-0,46
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,041740-0,45
BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,054464-0,43
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Fiba Em. Ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,011589-0,28
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,013057-0,02
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir.His. Sen. EYF0,048195-0,83
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen.EYF0,017006-0,82
MetLife Em. ve Hay. His. Sen.EYF0,021578-0,73
Allianz Yaşam ve Em. BISTTemettü Endeksi EYF0,018816-0,70
Anadolu Hayat Em. İki. His.Sen. EYF0,046166-0,66
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF0,020749-0,47
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF0,028870-0,31
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ.EYF0,017859-0,27
Ziraat Hayat ve Em. Stand. EYF0,015588-0,26
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ.Gr. EYF0,022305-0,23
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF0,018090-0,51
Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF0,013809-0,35
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF0,009236-0,29
Katılım Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF0,016522-0,14
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF0,011003-0,01
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,022947-0,17
NN Hay. Em. Altın EYF0,014235-0,17
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,023553-0,16
Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF0,014338-0,16
Anadolu Hayat Em. AltınKatılım EYF0,022672-0,16

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 14:53
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
  2. Fon piyasası

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