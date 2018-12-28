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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

28 Aralık 2018 Cuma 15:07
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.EYF0,055563-0,01
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF0,016841-0,56
Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF0,023239-0,28
Aegon Emeklilik ve Hay. His.Sen. EYF0,079581-0,26
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,049760-0,23
Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF0,016534-0,21
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ.EYF0,049933-0,37
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,016742-0,30
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr.EYF0,022976-0,24
Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr.Değ. EYF0,013841-0,19
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ.Gr. EYF0,014085-0,19
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF0,011004-0,36
Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,019176-0,30
Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF0,013858-0,29
Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,013301-0,28
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF0,009263-0,25

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 15:07
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
  2. Fon piyasası

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