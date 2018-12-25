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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

25 Aralık 2018 Salı 15:30
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF0,015249-0,23
AvivaSA Em. ve Hay. Borç.Araç. EYF0,052737-0,18
Anadolu Hayat Em. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF0,056471-0,18
Garanti Em. Hay. Borç. Araç.EYF0,058599-0,17
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF0,053843-0,13
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,013053-0,15
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF0,030756-0,92
Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF0,040040-0,63
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,025200-0,53
MetLife Em. ve Hay. His. Sen.EYF0,021905-0,46
Aegon Emeklilik ve Hay. His.Sen. EYF0,080109-0,46
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,085242-1,50
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ.Gr. EYF0,022338-0,94
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF0,042276-0,59
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF0,062350-0,59
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF0,058789-0,54
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,019397-0,36
Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,013454-0,35
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF0,011080-0,19
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF0,009369-0,18
Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF0,014052-0,11

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 15:30
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
  2. Fon piyasası

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