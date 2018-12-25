BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar25 Aralık 2018 Salı 15:30
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,015249
|-0,23
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç.Araç. EYF
|0,052737
|-0,18
|Anadolu Hayat Em. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF
|0,056471
|-0,18
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç.EYF
|0,058599
|-0,17
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF
|0,053843
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013053
|-0,15
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,030756
|-0,92
|Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF
|0,040040
|-0,63
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,025200
|-0,53
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen.EYF
|0,021905
|-0,46
|Aegon Emeklilik ve Hay. His.Sen. EYF
|0,080109
|-0,46
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,085242
|-1,50
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ.Gr. EYF
|0,022338
|-0,94
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF
|0,042276
|-0,59
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF
|0,062350
|-0,59
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF
|0,058789
|-0,54
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,019397
|-0,36
|Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,013454
|-0,35
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF
|0,011080
|-0,19
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF
|0,009369
|-0,18
|Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF
|0,014052
|-0,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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