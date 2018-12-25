BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015249 -0,23 AvivaSA Em. ve Hay. Borç.Araç. EYF 0,052737 -0,18 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF 0,056471 -0,18 Garanti Em. Hay. Borç. Araç.EYF 0,058599 -0,17 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF 0,053843 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,013053 -0,15 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,030756 -0,92 Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF 0,040040 -0,63 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025200 -0,53 MetLife Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,021905 -0,46 Aegon Emeklilik ve Hay. His.Sen. EYF 0,080109 -0,46 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,085242 -1,50 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ.Gr. EYF 0,022338 -0,94 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF 0,042276 -0,59 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF 0,062350 -0,59 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF 0,058789 -0,54 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,019397 -0,36 Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,013454 -0,35 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF 0,011080 -0,19 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF 0,009369 -0,18 Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF 0,014052 -0,11

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



