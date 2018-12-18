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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

18 Aralık 2018 Salı 14:44
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar


İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,012949-0,17
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,048720-1,01
AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF0,027516-0,85
Anadolu Hayat Em. His. Sen.EYF0,099078-0,72
Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF0,016119-0,72
Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF0,023044-0,70
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,088574-0,75
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ.Gr. EYF0,022589-0,63
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF0,043345-0,48
Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,033471-0,41
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,009805-0,38
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF0,013854-0,70
Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,013245-0,58
Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,019118-0,53
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF0,009278-0,45
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF0,011012-0,41


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 14:44
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

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