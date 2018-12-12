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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:37
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF0,028527-0,53
Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. EYF0,022005-0,30
Anadolu Hayat Em. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF0,055779-0,29
Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. Gr. EYF0,015013-0,29
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF0,015076-0,28
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,013031-0,11
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF0,040329-0,67
Aegon Emeklilik ve Hay. His.Sen. EYF0,079871-0,48
Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF0,016998-0,40
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,090974-0,40
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,025138-0,37
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Bereket Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF0,013811-1,07
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,012799-0,54
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,011529-0,53
Aegon Emeklilik ve Hay. KatkıEYF0,012996-0,50
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,012531-0,49
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF0,014453-0,38
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF0,009553-0,34
Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,019994-0,34
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ.Gr. EYF0,017097-0,31
Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,013857-0,29


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 14:37
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

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