BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar12 Aralık 2018 Çarşamba 14:37
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF
|0,028527
|-0,53
|Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. EYF
|0,022005
|-0,30
|Anadolu Hayat Em. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF
|0,055779
|-0,29
|Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. Gr. EYF
|0,015013
|-0,29
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,015076
|-0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013031
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF
|0,040329
|-0,67
|Aegon Emeklilik ve Hay. His.Sen. EYF
|0,079871
|-0,48
|Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF
|0,016998
|-0,40
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,090974
|-0,40
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,025138
|-0,37
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Bereket Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF
|0,013811
|-1,07
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,012799
|-0,54
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011529
|-0,53
|Aegon Emeklilik ve Hay. KatkıEYF
|0,012996
|-0,50
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,012531
|-0,49
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF
|0,014453
|-0,38
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF
|0,009553
|-0,34
|Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,019994
|-0,34
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ.Gr. EYF
|0,017097
|-0,31
|Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,013857
|-0,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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