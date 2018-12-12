BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF 0,028527 -0,53 Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. EYF 0,022005 -0,30 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF 0,055779 -0,29 Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. Gr. EYF 0,015013 -0,29 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015076 -0,28 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,013031 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF 0,040329 -0,67 Aegon Emeklilik ve Hay. His.Sen. EYF 0,079871 -0,48 Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF 0,016998 -0,40 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,090974 -0,40 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025138 -0,37 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Bereket Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF 0,013811 -1,07 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012799 -0,54 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011529 -0,53 Aegon Emeklilik ve Hay. KatkıEYF 0,012996 -0,50 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012531 -0,49 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF 0,014453 -0,38 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF 0,009553 -0,34 Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,019994 -0,34 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ.Gr. EYF 0,017097 -0,31 Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,013857 -0,29





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