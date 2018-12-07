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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

07 Aralık 2018 Cuma 14:40
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr.EYF0,055840-0,41
Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF0,081588-0,40
Allianz Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,080556-0,40
Allianz Yaşam ve Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,079847-0,40
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.EYF0,053593-0,39
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,013064-0,34
Fiba Em. Ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,011692-0,32
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF0,027841-1,59
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF0,032519-1,57
Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF0,017108-1,55
Anadolu Hayat Em. İki. His.Sen. EYF0,047134-1,43
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen.EYF0,100811-1,43
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,088529-1,49
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF0,043864-1,10
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,048453-1,06
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF0,064011-1,00
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ.Gr. EYF0,022793-1,00
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,013977-1,24
Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,020179-1,16
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF0,009716-1,09
Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF0,014825-0,64
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF0,011290-0,41

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 14:40
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

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