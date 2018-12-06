BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar06 Aralık 2018 Perşembe 14:27
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF
|0,029047
|-0,54
|Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. EYF
|0,022217
|-0,36
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF
|0,053582
|-0,35
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port.Borç. Araç. EYF
|0,049620
|-0,35
|Anadolu Hayat Em. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF
|0,056263
|-0,34
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF
|0,017378
|-0,42
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem.Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,030269
|-0,38
|Allianz Yaşam ve Em. BISTTemettü Endeksi EYF
|0,019303
|-0,37
|Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF
|0,040237
|-0,30
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port.His. Sen. EYF
|0,044466
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,087893
|-0,86
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,013162
|-0,67
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,014106
|-0,63
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,012754
|-0,61
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013044
|-0,59
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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