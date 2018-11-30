THY- Noukşot
0553 313 94 23

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

30 Kasım 2018 Cuma 14:25
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar


İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF0,032645-1,08
NN Hay. Em. Değ. EYF0,045889-0,84
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF0,031474-0,83
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.EYF0,035067-0,82
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç.Gr. EYF0,051899-0,78
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Fiba Em. Ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,011529-0,21
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF0,027334-1,20
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF0,009988-1,24
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF0,043355-0,72
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF0,028040-0,47
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF0,063204-0,38
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por.Değ. EYF0,012602-0,12
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF0,017525-1,37
Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF0,017493-0,45
Avivasa Em. ve Hay. KatılımStand. EYF0,011668-0,32
Katılım Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF0,016338-0,27
MetLife Em. ve Hay. KatılımStand. EYF0,014130-0,10
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF0,020200-0,67
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,021669-0,67
Katılım Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,022630-0,67
BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF0,021509-0,66
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,022262-0,66


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 14:25
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FCIC-DEİK 4. Uluslararası Mühendislik Forumu
    1. FCIC-DEİK 4. Uluslararası Mühendislik..
    2. Özçekim yapmak isterken canından..
    3. “Fiyat artışlarının sebebi değiliz”
    4. İşgalci İsrail'den Filistinlilerin..
    5. Vestel Çağrı Merkezi3. defa dünya..
    6. Kırmızı kart gören futbolculara kızdı,..
    7. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    8. Babalarının çite bağladığı çocukları..
    9. Pompalı tüfekle soygun girişimi!..
    10. Yıkılan duvar evine devrildi, CHP'li..
    11. Petkim’den enflasyonla mücadeleye destek
    12. Borsa Eğitim ve Simülasyon..
    13. İstanbulkart başvuru merkezleri..
    14. Bilecik'te kar yağışı
    15. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    16. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    17. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş:
    18. En fazla kaybettiren BES fonları
    19. En fazla kazandıran BES fonları
    20. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan..
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    Şok olacaksınız! Bu sözleri söyleyen bir doktor
    Şok olacaksınız! Bu sözleri söyleyen bir doktor
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    İsrail uçağı düşürüldü!
    İsrail uçağı düşürüldü!
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'