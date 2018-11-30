BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar30 Kasım 2018 Cuma 14:25
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF
|0,032645
|-1,08
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,045889
|-0,84
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF
|0,031474
|-0,83
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.EYF
|0,035067
|-0,82
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç.Gr. EYF
|0,051899
|-0,78
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|Fiba Em. Ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF
|0,011529
|-0,21
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF
|0,027334
|-1,20
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF
|0,009988
|-1,24
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF
|0,043355
|-0,72
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF
|0,028040
|-0,47
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF
|0,063204
|-0,38
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por.Değ. EYF
|0,012602
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,017525
|-1,37
|Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF
|0,017493
|-0,45
|Avivasa Em. ve Hay. KatılımStand. EYF
|0,011668
|-0,32
|Katılım Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF
|0,016338
|-0,27
|MetLife Em. ve Hay. KatılımStand. EYF
|0,014130
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF
|0,020200
|-0,67
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,021669
|-0,67
|Katılım Em. ve Hay. AltınKatılım EYF
|0,022630
|-0,67
|BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF
|0,021509
|-0,66
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,022262
|-0,66
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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