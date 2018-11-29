BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar29 Kasım 2018 Perşembe 14:52
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF
|0,029157
|-0,12
|BNP Paribas Cardif Em. K.B.A.EYF
|0,046174
|-0,11
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port.Borç. Araç. EYF
|0,049650
|-0,09
|Anadolu Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF
|0,058038
|-0,09
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç.Gr. EYF
|0,034879
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF
|0,039468
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Axa Hayat ve Em. Değ. EYF
|0,017895
|-0,13
|Aegon Emeklilik ve Hay. KatkıEYF
|0,013250
|-0,12
|Axa Hayat ve Em. K.B.A. Stand.EYF
|0,015026
|-0,11
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,013760
|-0,11
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,012819
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,021815
|-0,49
|BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF
|0,021652
|-0,49
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,013543
|-0,48
|Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF
|0,013643
|-0,48
|Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF
|0,022240
|-0,47
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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