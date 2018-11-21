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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:21
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,078912-1,17
Allianz Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,079591-1,12
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.EYF0,052947-1,09
Anadolu Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,070153-1,08
BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,052260-1,06
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,012916-1,16
Fiba Em. Ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,011546-0,54
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
MetLife Em. ve Hay. His. Sen.EYF0,021952-3,10
Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF0,016894-3,05
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen.EYF0,100373-2,98
Anadolu Hayat Em. İki. His.Sen. EYF0,046931-2,97
Anadolu Hayat Em. His. Sen.Gr. EYF0,075880-2,97
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,086200-3,91
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,009958-2,24
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ.EYF0,017889-2,16
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ.Gr. EYF0,022556-2,00
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,048087-1,92
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF0,009536-2,63
Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,019521-2,57
Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,013529-2,52
Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF0,014208-2,36
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF0,011059-0,98

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 15:21
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
  2. Fon piyasası

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