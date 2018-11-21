BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar21 Kasım 2018 Çarşamba 15:21
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Bir.K.D.B.A. EYF
|0,078912
|-1,17
|Allianz Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF
|0,079591
|-1,12
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.EYF
|0,052947
|-1,09
|Anadolu Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF
|0,070153
|-1,08
|BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF
|0,052260
|-1,06
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF
|0,012916
|-1,16
|Fiba Em. Ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF
|0,011546
|-0,54
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen.EYF
|0,021952
|-3,10
|Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF
|0,016894
|-3,05
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen.EYF
|0,100373
|-2,98
|Anadolu Hayat Em. İki. His.Sen. EYF
|0,046931
|-2,97
|Anadolu Hayat Em. His. Sen.Gr. EYF
|0,075880
|-2,97
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,086200
|-3,91
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,009958
|-2,24
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ.EYF
|0,017889
|-2,16
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ.Gr. EYF
|0,022556
|-2,00
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,048087
|-1,92
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF
|0,009536
|-2,63
|Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,019521
|-2,57
|Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,013529
|-2,52
|Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF
|0,014208
|-2,36
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF
|0,011059
|-0,98
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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