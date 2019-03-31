Beşparmak Kahramanından birlik mesajı Van’ın Erciş ilçesinde yaşamını sürdüren Kıbrıs Barış Harekatının kahramanlarından Gazi Abdulkadir Kurt, oyunu kullanırken birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Van’ın Erciş ilçesinde yaşamını sürdüren Kıbrıs Barış Harekatının kahramanlarından Gazi Abdulkadir Kurt, oyunu kullanırken birlik ve beraberlik mesajları verdi.

1974 Kıbrıs Barış Harekatında kullandığı tankı Beşparmak Dağına çıkartan Gazi Abdulkadir Kurt (66) memleketi Erciş’te oyunu kullandı. Sandık başına gelirken kurul üyeleri tarafından ayakta karşılanan Kurt oyunu kullandı. Birlik beraberlik mesajları da veren Kurt, o günkü aşkla ömrüm yettiği sürece vatan, bayrak ve millet için mücadeleye vermeye hazırım. Allah birliğimizi bozanlara fırsat vermesin’’ dedi.

95 yaşındaki Şerife Dilmaç ise ilerlemiş yaşına rağmen koltuk değnekleriyle sandık başına gelerek vatandaşlık görevini yerine getirdi.

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