0553 313 94 23

'Beşo'nun fiyatını soranlar arkasına bakmadan gidiyor

Sahibi tarafından Kurban Bayramı için özel olarak beslenen 'Beşo' isimli kurbanlık, dev cüssesi ve 19 bin liralık fiyatıyla ilgi odağı oldu.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:25
'Beşo'nun fiyatını soranlar arkasına bakmadan gidiyor

Muş’ta 3 yıl boyunca özel olarak beslenen 1 ton 100 kilo ağırlığındaki 'Beşo' isimli kurbanlık, 19 bin TL'den satılığa çıkarıldı.

GÜNDE 3 ÖĞÜN ARPA İLE BESLENDİ

Muş'un Mercimekkale köyünde hayvancılık yapan besici Mustafa Kotan, 3 yıldır özenle beslediği kurbanlık hayvanını satışa çıkardı. Kurban Bayramı için günde 3 öğün arpa ile beslenen 'Beşo' için 19 bin TL isteniyor.

"ÖZELLİKLE TEK YETİŞTİRDİM"

3 yıldır özel yetiştirdiği kurbanlığının 1 tondan ağır olduğunu ifade eden Mustafa Kotan, Beşo'yu arpa ve yemle beslediğini söyledi. Beşo'yu günde 3 öğün beslediğini kaydeden Kotan, "Sırf kurbanlık için özel yetiştirdim. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun. Beşo'ya talep var ama istediğimiz fiyatı alamadığımız için anlaşamıyoruz. Hayvanımın ismi Beşo. Beşo'nun fiyatı 19 bin TL. Bir tonun da üzerinde. Alıcılarını bekliyoruz. Şimdiden hayırlı olsun. Sadece kurbanlık için bunu özellikle tek yetiştirdim" dedi.

İşte 1 ton 100 kilo ağırlığındaki Beşo;

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:25
  1. Muş
  2. Kurbanlık
  3. fiyat
  4. Beşo
  5. Mustafa Kotan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütü PKK, 52 Kürt siyasetçiyi katletti
    1. Terör örgütü PKK, 52 Kürt siyasetçiyi..
    2. ABD gazetesinden 'Türkiye NATO'dan..
    3. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi drone..
    4. İşte "Türkiye ekonomisinin düzeleceği..
    5. Başlarına 14 milyon TL ödül konulan 18..
    6. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan..
    7. Putin'den K. Kore liderine..
    8. Yabancılara konut satışı patladı!..
    9. Kocaeli'de terör operasyonu: 3 kişi..
    10. Amerika'nın yaptırımlarına 533 milyon..
    11. Eş zamanlı operasyonlarda binlerce..
    12. Venüs cep telefon fiyatı nedir?
    13. K. Irak'tan Türkiye'ye kaçak giren..
    14. Mevlüt Çavuşoğlu: Herkes dolardan..
    15. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik..
    16. Çocukların bulduğu su, köylüleri..
    17. 'O kimseyi incitmez' dediği oğlu eceli..
    18. Nihat Genç CHP'yi bombaladı! "Muharrem..
    19. Bakan Pekcan: Karşılık vereceğiz
    20. TBMM Başkanı Yıldırım Kıbrıs'ta
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?