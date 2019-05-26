BESOB’dan geleneksel iftar yemeği

Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) tarafından düzenlenen geleneksel iftar yemeği geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

BESOB tarafından her yıl Ramazan ayında geleneksel olarak gerçekleştirilen iftar yemeği bu yıl yaklaşık 800 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. İftar yemeği programı Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Ezanın okunmasıyla birlikte BESOB üyeleri ve davetliler hep birlikte oruç açtı. Şükür duasının ardından bir konuşma yapan BESOB Başkanı Fehmi Erdem iftar yemeğine katılan tüm konuklara teşekkür ederek başladığı konuşmasında “Mübarek Ramazanı şerifinin bereketi, üzerinize olsun. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Bu güne kadar sürdürdüğümüz birliği sürdürmeye devam edeceğine eminim. 11 ayın sultanı Ramazan ayında hep bir arada bulunmak da ayrıca sevindirici”dedi.

BESOB tarafından düzenlenen iftar yemeğine AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, Av.Adil Çelik, Belgin Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, kurum ve daire müdürleri, STK temsilcileri Büyükşehir Belediye eski başkanı Ahmet Edip Uğur ve çok sayıda davetli katıldı.