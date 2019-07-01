Besni’de sağlıksız etlere geçit yok

Adıyaman’ın Besni ilçesinde mezbahaneler denetlenerek, insan sağlığına zararlı etler imha ediliyor.

Adıyaman’ın Besni İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Besni İlçe mezbahanesinde denetimler artırılarak insan sağlığına zararlı olan karkasların tüketimine müsaade edilmiyor ve dezenfekte edilerek imha ediliyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Besni İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kösekul, Besni Mezbahanesinde kesilen tüm hayvanların İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim İbrahim Halil Karadeniz tarafından kesim öncesi ve sonrası düzenli olarak muayene edildiğini ve sağlığa uygun olan karkasların mühürlenerek tüketime sunulduğunu, sağlığa uygun olmayan karkasların ise dezenfekte edilerek imha edildiğini söyledi.

Halk sağlığının çok önemli olduğunu vurgulayan Veteriner Hekim İbrahim Halil Karadeniz, 250’den fazla zoonoz hastalıklarla mücadele ettiklerini ve halk sağlığı için titizlikle çalıştıklarını belirtti.

Karadeniz, şarküterilerde mühürsüz, işlenmiş etlerin kesinlikle alınmaması ve mühürsüz görülen etlerin ilçe tarım ve orman müdürlüğü veya belediye zabıta müdürlüğüne bildirmeleri konusunda uyardı.