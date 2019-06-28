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Besni’de pamuk üreticileri bilgilendirildi

Adıyaman’ın Besni İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Besni Ziraat Odası Başkanlığı, pamuk üreticileri ile bir araya gelerek pamuk hastalık ve zararlıları konusunda uyardı.

28 Haziran 2019 Cuma 15:16
Besni’de pamuk üreticileri bilgilendirildi

Adıyaman’ın Besni İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Besni Ziraat Odası Başkanlığı, pamuk üreticileri ile bir araya gelerek pamuk hastalık ve zararlıları konusunda uyardı.


Besni Toplum Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen bilgilendirme toplantısına Besni İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kösekul, Besni İlçe Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, zirai ilaç bayileri ve çiftçiler katıldı.


Toplantıda konuşan Besni İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Kösekul, "İlçemiz de bu yıl itibarı ile yaklaşık 70 bin dekar alanda pamuk üretimi yapılmakta olup pamuk hastalık ve zararlıları önem arz etmektedir. Geçtiğimiz 2018 yılı üretim sezonunda pamuk üreticilerimiz pamuk zararlılarından dolayı ciddi manada bir verim ve kalite kaybı yaşadılar. Bu nedenle bizde ilçe müdürlüğümüz olarak Besni Ziraat Odası Başkanlığı ile ortaklaşa pamuk zararlıları konusunda bir bilgilendirme toplantısının üreticilerimiz açısından faydalı olacağını düşünerek bilgilendirme toplantısı düzenledik" dedi.


Kösekul, "İlçemizde geçmiş yılda yaşanan verim ve kalite kaybının yaşanmaması için pamuk ekim sahalarının düzenli olarak kontrol edilerek zararlıların büyüme evreleri takip edilerek uygun zamanda uygun mücadele yönteminin seçilmesi gerekmektedir. Bunun için konu uzmanı mühendislerden 3 ayrı ekip oluşturularak yerinde kontroller sağlanacak olup bu ekipler haftanın Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere hafta da 3 gün arazide, zararlıları takip ederek mücadele zamanı ve şekli konusunda çiftçilerimize bilgilendirmeler yapacaklardır. İlçemiz pamuk alanları Adıyaman İl Müdürlüğü, Besni Ziraat Odası Başkanlığı ve ilçe müdürlüğümüzden 1’er ekip olmak üzere toplam da 3 ayrı ekip tarafından ayrı ayrı taranarak geçen yılda aşırı zarara sebep olan özellikle Yeşilkurt ve Dikenlikurt zararlılarının kontrol altına alınması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda pamuk üretimi yapan çiftçilerimizin duyarlı davranmaları kendilerinin de ekiliş alanlarını sık sık kontrol almaları, konu uzmanı teknik ekiplerle devamlı irtibat halinde olmaları, mühendislerden tavsiye almadan ilaç atmamaları ve mutlaka kontrollü ilaçlama yaparak, teknik tavsiyelere uymaları gerekmektedir. Tüm katılımcılara teşekkür eder üreticilerimize hayırlı ve bol kazançlar dilerim" diye konuştu.


Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ilgili şube müdürleri, mühendisler, ziraat odası başkan ve personelleri ile çiftçiler, konuyla ilgili arazide çalışan mühendislerin, ilçedeki ilaç bayilerinin katıldığı toplantıda Diyarbakır Zirai Mücadele ve Araştırma Enstitüsü konu uzmanları bilgilendirme yaptı.


Yüksek Mühendisler Sedat Eren ve Ayhan Öğreten pamuk zararlıları, kullanılması gereken ilaçlar, mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlar ile pamuk bitkisine faydalı olan böcekleri katılımcılara görselleri ile birlikte anlatıldı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:16
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