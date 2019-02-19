Besni’de okul hırsızları tutuklandı Adıyaman’ın Besni ilçesinde 4 okula girerek hırsızlık yapan 4 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 4 okula girerek hırsızlık yapan 4 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Safyün Hatice Gölbaşı Ortaokulu, Şehit Mehmet Yağmur Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Besni Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesine girerek hırsızlık yapan İ.G.(28), H.B.(44), H.K.(21) ve F.B., polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan ve daha sonra emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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