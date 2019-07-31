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Besni’de anız yangını korkuttu

Adıyaman’ın Besni ilçesi Acem Mevkiinde çıkan anız yangını korkuya neden oldu.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:33
Besni’de anız yangını korkuttu

Adıyaman’ın Besni ilçesi Acem Mevkiinde çıkan anız yangını korkuya neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Gaziantep Caddesi Acem Mevkii civarında bilinmeyen nedenlerden dolayı boş arazide yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen anız yangınıitfaiye ekiplerine bildirildi.


Kısa sürede olay yerine gelen Besni Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Ağaçlık ve yerleşim alanına sıçramadan yangın söndürüldü. Mahalle sakinleri yangının söndürülmesiyle rahat nefes aldı.


Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:33
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