Besni ve GölbaşıÇetintepe Barajı ile hayat bulacak

Adıyaman’ın Besni ilçesi Keysun Ovası ile Gölbaşı ilçesinde tarımsal alanların sulanması konusundaki en önemli projelerden biri olan Çetintepe Barajında çalışmalar seri bir şekilde devam ediyor.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Gölbaşı Kaymakamı Adem Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve DSİ Şube Müdürü Mehmet Emin Ertürk’le birlikte Göksu çayından beslenen ve yaklaşık 600 bin dönüm araziyi sulayacak Çetintepe Barajı inşaatında incelemelerde bulundu.

Yapımı devam eden Çetintepe Barajında yürütülen çalışmalarla ilgili şantiyenin Proje Müdürü’nden bilgi alan Vali Aykut Pekmez, Adıyaman’la birlikte Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinin de tarımına hayat verecek olan Çetintepe Barajı gövdesini gezerek devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Göksu çayından beslenen Çetintepe Barajının temelden yüksekliği 116 metre olup, 510 metre uzunluğundaki ve 5 metre çapındaki derivasyon tüneli ile su alma ve vana odası şaftlarında betonlama çalışmaları bitirildi. Çevirme seddesi marifetiyle su çevrilerek, derivasyon tünelinden dere yatağına derive edildi. Barajın toplam gövde dolgu miktarı 12,5 milyon metreküp olup, 7 milyon metreküp dolgusu bitirildi. Gövdede şu anda dolgu çalışmaları devam etmektedir.

Susuz topraklara can suyu olmanın yanı sıra ürün çeşitliliği artışı ile de kalkınmaya hız verecek olan sulama projelerini çok önemsediklerini belirten Vali Aykut Pekmez, “Yapımı devam eden Çetintepe Barajı tarımsal alanda ilimizin çehresini değiştirerek, ekonomik ve sosyal kalkınmanın ivmesini artıracak. Şu anda barajda yüzde 68’lik bir fiziki gerçekleşme sağlandı. Çetintepe Barajı Besni ve Gölbaşı ilçelerimizde 260 bin dönümlük bir tarım alanını sulayacak, özellikle Besni Keysun Ovalarımızın bu proje ile hayat bulacağına inanıyoruz. Bununla birlikte ilimizde ürün deseninde önemli değişiklikler olacaktır. Topraklarında kuru tarım yapan çiftçilerimiz yılda bir ürün alabilirken, sulama ile birlikte yılda 2 ya da 3 ürün alarak kaliteli ve yüksek verimli ürünler elde edebilecektir. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın ivmesini artıracak sulama projelerimizin yapımı ilimizin dört bir tarafında devam etmektedir. Yapımı devam eden sulama projelerimizi inşallah arzu ettiğimiz sürede ve şekilde bitirip çiftçilerimizin hizmetine sunarız” diye konuştu.