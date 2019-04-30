0553 313 94 23

Besni Devlet Hastanesinde HAP tatbikatı yapıldı

Besni Devlet Hastanesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE),Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD),Besni İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı personellerin desteğiyle Hastane Afet Planı (HAP) tatbikatı gerçekleştirildi.

30 Nisan 2019 Salı 18:58
Besni Devlet Hastanesinde HAP tatbikatı yapıldı

Besni Devlet Hastanesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE),Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD),Besni İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı personellerin desteğiyle Hastane Afet Planı (HAP) tatbikatı gerçekleştirildi.


Yapılan tatbikat hakkında bilgi veren Besni Devlet Hastanesi Sivil Savunma Amiri Vakkas Öztürk, "Yapılan tatbikatta senaryo gereği merkez üssü Gölbaşı’na bağlı Karaburun köyünde saat 10:17’de 6.2 şiddetinde 25 saniye süreli bir deprem oluyor. Besni, Gölbaşı, Tut ve Adıyaman merkez, ve köyler de etkilenmiştir. Acil durum kodu ile HAP Başkanı ve Hastane Başhekimi Or. Dr. Ali Helli, Afet planında görevli personeli topluyor ve HAP’ı uygulamaya koyarak yönetiyor.


Gölbaşı’na bağlı Karaburun köyünde saat 10:17’de 6.2 şiddetinde 25 saniye süreli bir deprem meydana gelmiş, Gölbaşı, Besni ve Tut ilçelerinde ve yakın köylerde orta hasarlı ev yıkılmaları ve halktan yalanma olayları meydana gelmiştir. Deprem nedeniyle etkilenen Devlet Hastanemizde orta hasar oluşmuş, binanın asma tavanında çökme meydana gelmiştir ve Elektrikler kesilmiştir.


Durum hastanemiz sivil savunma görevlileri tarafından HAP Başkanına bildirilmiş, ayrıca olay yerine ilkyardım ekipleri, AFAD, UMKE ve 112 ekipleri sevk edilmiştir.


Bu bir tatbikat senaryosu da olsa, hepimizin her an böyle bir afetle karşılaşacağımızı düşünerek hayatımızı birebir ilgilendiren bu tatbikatı önemsemeli, ciddiye almalı gülüşmelerden uzak o anı yaşamış gibi davranmalı ve hareket etmeliyiz" dedi.


Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ali Helli ise, "Hastanemiz sivil savunma hizmetleri kapsamında Hastane Afet Planı uygulaması çerçevesinde her yıl rutin olarak HAP masa başı tatbikatı ve son olarak, deprem, acil afet ve tahliye tatbikatı yapılmaktadır. Bu tür tatbikatlar bizim açımızdan oldukça önemlidir. Yapılan bu uygulamada hem eksiklerimizi görüyoruz hem de olası bir afet durumunda nasıl organize olmalıyız bunları değerlendirip önlemimizi alıyoruz.


Afet ve acil durumlarında etkin sağlık hizmetlerini sunmak için, afet yönetiminin hazırlık ve zarar azaltma dönemini en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Hastane Afet ve Acil durum planı hazırlık ve zarar azaltma evrelerinde tehlikelerin belirlenmesi, risklerin ve kayıpların azaltılması amacıyla etkin bir planlama süresi hedef alınmıştır.


Başta tatbikatın hazırlanıp yürütülmesinde büyük emek harcayan Hastanemiz Sivil Savunma Amiri Vakkas Öztürk’e ve tatbikatımıza gelip konuk olan ve destek sunan ilkyardım ekipleri UMKE, 112 birimi ve basın mensuplarına teşekkür ederim" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 18:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rektör Çakar’a DTSO’dan tam destek
    1. Rektör Çakar’a DTSO’dan tam destek
    2. PKK Sincar'da yardım vakfı çalışanını..
    3. GÜNCELLEME - "Otomobiline çekirdek..
    4. Çakır, “Hükümet Konağı ve Emniyet..
    5. Sabancı Üniversitesi taban puanları 2019
    6. İlkay öğretmeni kendisine aşık olan..
    7. Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliğinden..
    8. Cezayirli öğrenciler "Buteflika..
    9. AK Parti MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı..
    10. Köylülerden taşocağına tepki
    11. Sahur ve iftar vakitlerinde nasıl..
    12. AK Parti MYK toplandı
    13. 1 Mayıs Çarşamba İstanbul'da hangi..
    14. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı..
    15. Alanya'da yasa dışı bahis operasyonu!..
    16. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim..
    17. Düzce Üniversitesi fındık verimini ve..
    18. TSO Meclis Başkanı Ünal’dan 1 Mayıs..
    19. Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
    20. Samanlıktan Kalaşnikof tüfek çıktı
    21. Trabzonspor, Kayserispor maçı..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet..
    23. MHP’den Fransa’ya katliam suçlaması
    24. Azimet Ceyhan kimdir? Terör örgütü..
    25. Türkiye genelinde ataması yapılan 3..
    26. Ergani'de otomobilin 2 yayaya çarpması
    27. Erdoğan-Putin görüşmesinde, Suriye..
    28. Gündemi sarsan gelişme! Venezuela'ya..
    29. Erdoğan-Putin görüşmesinde, ikili..
    30. Alanyaspor'dan alkışlanacak hareket!..
    ABD iyice haddini aştı! "Türkiye'ye almayın dedik, bekliyoruz"
    ABD iyice haddini aştı! "Türkiye'ye almayın dedik, bekliyoruz"
    Cübbeli Ahmet Hoca, öfkesinin sebebini anlattı: Gerekirse kuru ekmek yiyeceğiz...
    Cübbeli Ahmet Hoca, öfkesinin sebebini anlattı: Gerekirse kuru ekmek yiyeceğiz...
    Profesörden şok yorum: BAE casusunu benim akrabalarım infaz etmiştir
    Profesörden şok yorum: BAE casusunu benim akrabalarım infaz etmiştir
    Erol Mütercimler'den bomba açıklama! "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez"
    Erol Mütercimler'den bomba açıklama! "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez"
    Kılıçdaroğlu’na beklediği destek geldi!
    Kılıçdaroğlu’na beklediği destek geldi!

    Günün Karikatürü

    30 Nisan 2019
    ABD’liler medeniyet saçıyor... San Fransisco helaya döndü, sokaklar insan pisliğiyle doldu
    ABD’liler medeniyet saçıyor... San Fransisco helaya döndü, sokaklar insan pisliğiyle doldu
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı