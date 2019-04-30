Besni Devlet Hastanesinde HAP tatbikatı yapıldı

Besni Devlet Hastanesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE),Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD),Besni İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı personellerin desteğiyle Hastane Afet Planı (HAP) tatbikatı gerçekleştirildi.

Yapılan tatbikat hakkında bilgi veren Besni Devlet Hastanesi Sivil Savunma Amiri Vakkas Öztürk, "Yapılan tatbikatta senaryo gereği merkez üssü Gölbaşı’na bağlı Karaburun köyünde saat 10:17’de 6.2 şiddetinde 25 saniye süreli bir deprem oluyor. Besni, Gölbaşı, Tut ve Adıyaman merkez, ve köyler de etkilenmiştir. Acil durum kodu ile HAP Başkanı ve Hastane Başhekimi Or. Dr. Ali Helli, Afet planında görevli personeli topluyor ve HAP’ı uygulamaya koyarak yönetiyor.

Gölbaşı’na bağlı Karaburun köyünde saat 10:17’de 6.2 şiddetinde 25 saniye süreli bir deprem meydana gelmiş, Gölbaşı, Besni ve Tut ilçelerinde ve yakın köylerde orta hasarlı ev yıkılmaları ve halktan yalanma olayları meydana gelmiştir. Deprem nedeniyle etkilenen Devlet Hastanemizde orta hasar oluşmuş, binanın asma tavanında çökme meydana gelmiştir ve Elektrikler kesilmiştir.

Durum hastanemiz sivil savunma görevlileri tarafından HAP Başkanına bildirilmiş, ayrıca olay yerine ilkyardım ekipleri, AFAD, UMKE ve 112 ekipleri sevk edilmiştir.

Bu bir tatbikat senaryosu da olsa, hepimizin her an böyle bir afetle karşılaşacağımızı düşünerek hayatımızı birebir ilgilendiren bu tatbikatı önemsemeli, ciddiye almalı gülüşmelerden uzak o anı yaşamış gibi davranmalı ve hareket etmeliyiz" dedi.

Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ali Helli ise, "Hastanemiz sivil savunma hizmetleri kapsamında Hastane Afet Planı uygulaması çerçevesinde her yıl rutin olarak HAP masa başı tatbikatı ve son olarak, deprem, acil afet ve tahliye tatbikatı yapılmaktadır. Bu tür tatbikatlar bizim açımızdan oldukça önemlidir. Yapılan bu uygulamada hem eksiklerimizi görüyoruz hem de olası bir afet durumunda nasıl organize olmalıyız bunları değerlendirip önlemimizi alıyoruz.

Afet ve acil durumlarında etkin sağlık hizmetlerini sunmak için, afet yönetiminin hazırlık ve zarar azaltma dönemini en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Hastane Afet ve Acil durum planı hazırlık ve zarar azaltma evrelerinde tehlikelerin belirlenmesi, risklerin ve kayıpların azaltılması amacıyla etkin bir planlama süresi hedef alınmıştır.

Başta tatbikatın hazırlanıp yürütülmesinde büyük emek harcayan Hastanemiz Sivil Savunma Amiri Vakkas Öztürk’e ve tatbikatımıza gelip konuk olan ve destek sunan ilkyardım ekipleri UMKE, 112 birimi ve basın mensuplarına teşekkür ederim" diye konuştu.