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Besni Belediyesine yönelik "kamu zararı" iddiaları

Adıyaman'ın Besni Belediyesinin denetimi sonucunda düzenlenen teftiş raporunda yapılan tespitlerin, bazı temsil ağırlama ödemelerinde Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde belirlenen belgelerin bir kısmının eksik olmasından kaynaklandığı, tespitin muhatabının ise belediye yöneticileri ve personeli olduğu bildirildi- İçişleri Bakanlığı, Teftiş Raporu'nda söz konusu haberlerde isimlerine yer verilen milletvekillerinin herhangi bir eylemi, isteği ya da uygulaması ile ilgili herhangi bir tespit bulunmadığını, denetim için görevlendirilen kontrolörün de böyle bir yetkisinin olmadığını duyurdu

05 Temmuz 2019 Cuma 11:12
Besni Belediyesine yönelik "kamu zararı" iddiaları

ANKARA (AA) - Adıyaman'ın Besni Belediyesinin denetimi sonucunda düzenlenen teftiş raporunda yapılan tespitlerin, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde belirlenen belgelerin bir kısmının eksik olmasından kaynaklandığı, tespitin muhatabının ise belediye yöneticileri ve personeli olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın kuruluşları ve internet sitelerinde Mahalli İdareler Kontrolörü tarafından düzenlenen Besni Belediye Teftiş Raporu kaynak gösterilip, bazı milletvekillerinin de ismi belirtilerek mesnetsiz bilgilere yer verildiği anımsatıldı.

Belediyelere rehberlik edilmesi, yanlış ve hatalı uygulamaların düzeltilmesi, kamu kaynaklarının kötüye kullanılmasının da engellenmesi amacıyla belirli aralıklarla belediyelerin bakanlık tarafından teftiş edildiği ifade edilen açıklamada, Besni Belediyesine de 2019 yaz teftiş programı uyarınca aynı amaç doğrultusunda Mahalli İdareler Kontrolörü görevlendirilmesi yapıldığı aktarıldı.

Belediyeleri teftiş etmek için görevlendirilen denetim elemanlarının temel görevinin, "yapılan iş ve işlemler ile bunlara dayanak teşkil eden belgelerin mevzuata uygun olup olmadığını kontrol etmek olduğu" kaydedilen açıklamada, "Bu kapsamda, Besni Belediyesinin denetimi sonucunda düzenlenen Teftiş Raporu'nda yapılan tespitler bahse konu haberlerde iddia edilen aksine, bazı temsil ağırlama ödemelerinde, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirlenen belgelerin bir kısmının eksik olmasından kaynaklanmaktadır. Bu tespitin muhatabı belediye yöneticileri ve personelidir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Dolayısıyla Besni Belediye Teftiş Raporu'nda söz konusu haberlerde isimlerine yer verilen milletvekillerinin herhangi bir eylemi, isteği ya da uygulaması ile ilgili herhangi bir tespit bulunmayıp denetim için görevlendirilen kontrolörün böyle bir yetkisi de bulunmamaktadır. Söz konusu haberlerin yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda gerçeği yansıtmaktan uzak, taraflı ve mesnetsiz olduğu; ayrıca belediye iş ve işlemlerine ilişkin tespit, değerlendirme ve çeşitli işlem tekliflerinin yer aldığı ve işlem süreci ilgilileri açısından henüz sonuçlanmayan Belediye Teftiş Raporunun haberde ismi geçen milletvekilleri hakkında olumsuz algı oluşturacak şekilde belli bir bölümünün paylaşılmasında sorumlulukları olanlar hakkında Bakanlığımızca gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır."

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:12
  1. Besni

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