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Beslenme dostu okullara belgeleri verildi

DÜZCE(İHA) – Çocuklara küçük yaşta sağlık bilincinin aşılanması amacıyla okullarda hayata geçirilen ‘Beslenme Dostu Okullar’ programı kapsamında Düzce’de beyaz bayrak almaya hak kazanan okullara sertifikaları törenle verildi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:19
Beslenme dostu okullara belgeleri verildi

DÜZCE(İHA) – Çocuklara küçük yaşta sağlık bilincinin aşılanması amacıyla okullarda hayata geçirilen ‘Beslenme Dostu Okullar’ programı kapsamında Düzce’de beyaz bayrak almaya hak kazanan okullara sertifikaları törenle verildi.


Düzce’de İl Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nden oluşturulan komisyon tarafından başvurusu yapılan 37 okul ve takip denetimi yapılan 41 okul değerlendirilerek 22 okula “Beslenme Dostu Okul Sertifikası”, 3 yıllık sertifika süresi biten 4 okul ise yeni sertifikaları takdim edildi.


Programa kapılan Vali Dr. Zülkif Dağlı, tüm okullarda beyaz bayrak alan okul durumuna getirmek istediklerini belirterek “Okullarımızın tamamını ilk etapta beyaz bayrak alan okul haline getirmek sonra beslenme dostu okul haline getirmeye hedef koymuştuk ve şuan yaklaştık. Okullarımızda meyve satışlarımız davam ediyor. Bunları önemsiyoruz devam ettireceğiz. Tüm okulların beyaz bayrak alması ve beslenme dostu olması için layığıyla alması için tüm okullarımızın yanındayız, destekliyoruz. İnşallah okullarımızın tamamını sertifikalandıracağız. Gelecek nesilleri daha iyi yetiştirme konusunda daha iyi katkısı olacak” dedi.


Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit Düzce’de ki okulların 177’sinin beyaz bayraklı olduğunu belirterek “Okullarımızın yüzde 80 oranında bu belgeyi aldılar. Okulumuz çok temiz İş-Kur kanalıyla 520 tane il genelinde temizlik işçisi bizimle birlikte çalışıyorlar. Bunların katkısı bize çok fazla oldu. Beslenme dostu okul sertifikası ile okullarımız beyaz bayrak alabiliyorlar. Bugün 26 tane daha okula vereceğiz sayı 62 ye çıkıyor” diye konuştu.


Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Sağlık Bakanlığı olarak sağlıklı hayatı desteklediklerini işaret ederek “Toplumun sağlığını çocukluktan itibaren gelişimini sağlamak istiyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle ortak projeler gerçekleşiyoruz. Ağaç yaşken eğilir” dedi.


Konuşmaların ardından ise “Beslenme Dostu Okul Sertifikası” almaya hak kazanan okulların yetkililerine sertifikalarını Vali Dağlı, Milli Eğitim Müdürü Yiğit ve Sağlık Müdürü Yılmaz’ın tarafından verildi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:19
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